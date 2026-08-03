Пернатые в ауте: гаражное привидение отжало у ворон крышу в Подмосковье

В Кубинке Одинцовского округа на крыше гаражного бокса появился новый «житель» — черное привидение, которое не пугает людей, зато отлично справляется с шумными воронами. Как пишет REGIONS , местный умелец смастерил инсталляцию из развивающегося плаща и белой маски, закрепив конструкцию на велосипедном руле. Порывы ветра заставляют ткань колыхаться, создавая иллюзию парящей фигуры, и птицы предпочитают облетать это место стороной.

Жители Одинцовского округа заметили необычную деталь в своем районе: на крыше одного из гаражей теперь «дежурит» таинственный силуэт. Ветреная погода дает конструкции дополнительную динамику — плащ развевается, маска смотрит вниз, и иллюзия получается почти кинематографичной. Местные шутят, что в Кубинке завелось собственное «привидение с мотором» (без мотора, но с ветром).

Главное — эффект не только эстетический. Жители признаются: в окрестностях гаража стало значительно тише. Количество ворон и голубей сократилось в разы. Птицы словно объявили бойкот этому месту и облетают его стороной.

Орнитолог Алексей Курячин подтвердил: такой метод действительно работает, но с оговорками. Контрастная движущаяся фигура напоминает пернатым силуэт хищника, а вороны — птицы умные и осторожные. Однако со временем они могут раскусить этот арт-объект и привыкнуть к нему. Чтобы эффект сохранялся, специалист советует периодически менять локацию инсталляции, добавлять блестящие ленты или старые компакт-диски, отражающие солнечные блики.

Пока эксперты спорят о долгосрочной стратегии, «привидение» из Кубинки уже стало полноценной городской достопримечательностью. Прохожие специально приходят к гаражам, чтобы сделать необычные кадры и выложить их в соцсети. Местные жители теперь уверены: идеальный способ борьбы с уличным шумом и назойливыми птицами — это мистика, креатив и немного подмосковного юмора. И главное — никакого вреда экологии.