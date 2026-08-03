«Давай, жми!»: толпа школьников рекордно перегрузила самокат и промчалась по Ногинску

В Ногинске подростки устроили опасное шоу на арендованном электросамокате — пятеро школьников попытались уместиться на одном устройстве. Видео с этой неустойчивой конструкцией разлетелось по соцсетям и вызвало волну возмущения: горожане требуют наказать лихачей, а юристы напоминают о штрафах и постановке на учет в полиции. REGIONS разобрался в ситуации с правовой точки зрения.

В центре Ногинска очевидец снял на видео, как группа подростков школьного возраста пытается передвигаться на одном арендованном электросамокате. Один управляет, второй держится за плечи, еще двое балансируют на деке, а пятый присел в ногах впереди стоящего. «Давай, жми! Мы в школу едем!» — слышно за кадром.

Ролик мгновенно стал вирусным. Комментарии разделились: одни смеются, другие — в ярости. Пользователи отмечают, что такая езда опасна не только для самих подростков, но и для прохожих, особенно детей и пожилых людей. Устройство на скорости может влететь в толпу или выкатиться под машину.

По словам автоюриста Ивана Баранова, езда вдвоем на электросамокате уже является нарушением ПДД и карается штрафом. А поездка впятером — это не просто административное правонарушение, а реальная угроза жизни и здоровью. Арендные самокаты рассчитаны на нагрузку до 100 кг — суммарный вес пятерых подростков может превысить лимит в два раза. Тормозной путь увеличивается, управляемость теряется, а любой маневр грозит падением.

Родителям нарушителей грозят штрафы, а сами подростки могут быть поставлены на учет в полиции. Подобные случаи уже фиксировались в Новой Москве и Раменском — там нарушителей вычисляли по видео и наказывали.

В администрации Богородского округа ранее уже обсуждали ограничение движения СИМ в центре Ногинска из-за хаотичной парковки и нарушений, а депутаты начали проработку правовых аспектов полного запрета на передвижение самокатов по Фонтанной площади. Очередной опасный трюк школьников, скорее всего, ускорит принятие этих решений.