«Для Майами это нижняя граница»: раскрыто, зачем Лазарев купил квартиру в США за $1 млн

Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $1 млн. Певец стал владельцем апартаментов в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич. Риелтор Юлия Юсова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», зачем артисту могла понадобиться такая дорогая недвижимость за границей.

Как сообщает Mash, жилье площадью 106,6 м² находится на 10-м этаже. Внутри — две спальни, две ванные, гостиная с кухней и балкон с видом на залив Бискейн. В доме — бассейн, тренажерный зал, охрана, парковка, выход к набережной и собственные причалы для яхт. Сумма сделки составляет чуть больше $1 млн с учетом комиссий и сопутствующих услуг. Сделку оформили в марте 2026 года. Покупку певец проводил через агентство недвижимости и знакомого брокера, чья компания занимается куплей-продажей квартир за крипту.

По словам Юсовой, Майами уже много лет остается одним из самых привлекательных рынков премиальной недвижимости в мире.

«Здесь высокий спрос со стороны международных покупателей, ограниченное предложение объектов на первой береговой линии и достаточно высокая ликвидность. Именно поэтому стоимость недвижимости в Майами на протяжении последних лет остается стабильной, а в сегменте элитного жилья продолжает расти», — рассказала она.

Фото: [ istockphoto.com/Art Wager ]

Эксперт объяснила, что если говорить о квартире, которую приобрел Сергей Лазарев, то цена около $1 млн за недвижимость площадью 106 кв. м. в современном жилом комплексе с собственной инфраструктурой, бассейном, тренажерным залом, парковкой, выходом к набережной и причалом для яхт выглядит вполне рыночной.

«Для Майами-Бич это скорее нижняя граница стоимости подобных объектов, особенно если комплекс расположен на первой линии воды», — сообщила Юсова.

По ее мнению, многие состоятельные россияне выбирают именно Майами по нескольким причинам.

«Первая — это климат и возможность жить у океана практически круглый год. Во-вторых, развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса, большое количество международных школ, ресторанов и медицинских центров. Кроме того, Майами давно стал международным городом, где недвижимость покупают не только американцы, но и инвесторы из Европы, Латинской Америки и стран Ближнего Востока. Благодаря этому рынок меньше зависит от спроса одной конкретной страны», — считает собеседница издания.

Как рассказала эксперт, с инвестиционной точки зрения важно понимать, что зарубежная недвижимость — это не только стоимость покупки, здесь необходимо учитывать: ежегодный налог на имущество, расходы на содержание комплекса, страхование и обслуживание квартиры.

Фото: [ istockphoto.com/Sergey Dolgikh ]

«Именно поэтому рассчитывать доходность нужно с учетом всех обязательных платежей. На мой взгляд, Сергей Лазарев приобрел недвижимость для собственного проживания, отдыха или долгосрочного сохранения капитала. Если объект выбран в качественном комплексе и в хорошей локации, то такая недвижимость, как правило, сохраняет свою ценность значительно лучше многих других активов», — заключила риелтор.

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