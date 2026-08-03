Счетчики воды на поверку: кто в Подмосковье рискует переплатить уже в августе

У российских собственников жилья, у которых в августе истекает срок службы или межповерочный интервал счетчиков воды, есть всего несколько недель, чтобы привести приборы в порядок. Если пропустить этот срок, начисления за воду начнут рассчитывать по нормативу с повышающим коэффициентом — и суммы в платежках могут заметно вырасти. Эксперт в сфере ЖКХ Оксана Егорова рассказала REGIONS , кому стоит проверить документы уже сейчас.

Не все счетчики требуют немедленной замены после окончания межповерочного интервала. Как пояснила Оксана Егорова, сначала нужно заглянуть в паспорт прибора или в личный кабинет поставщика услуг. Если поверка прошла успешно, менять счетчик не нужно. Замена необходима только в случаях, когда прибор признан неисправным, истек его общий срок службы или провести поверку невозможно.

Многие собственники путают эти два понятия — срок поверки и срок эксплуатации, хотя это принципиально разные вещи. И платят за ошибку рублем.

Если вовремя не организовать поверку или замену, алгоритм начисления меняется. Сначала плату могут рассчитывать по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативу с повышающим коэффициентом. В результате суммы в квитанциях нередко оказываются значительно выше, чем при исправном приборе учета. Ждать уведомления от управляющей компании не стоит — ответственность лежит на собственнике.

Эксперт советует записываться на поверку или замену заранее: к концу лета спрос на такие услуги традиционно растет, и очереди неизбежны. Важно обращаться только в организации с соответствующей аккредитацией. После выполнения работ сведения о новом приборе или проведенной поверке должны быть внесены в государственную систему учета — это избавит от споров и ошибок при начислениях.