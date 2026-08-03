Избирательная комиссия Московской области запустила «Службу заботы»

«Служба заботы» Избирательной комиссии Московской области начала работу в Подмосковье. Ее операторы ответят на все интересующие вопросы о предстоящих выборах.

Так, специалисты подскажут справочную информацию по выборам, адреса избирательных участков и графики их работы, порядок подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования, информацию о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование.

Номер «Службы заботы»: 8 (800) 550 97 44. Также можно обратиться в ТИК своего округа. Звонки принимаются с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг (перерыв с 13:00 до 13:45), а также с 10:00 до 15:00 в субботу и воскресенье.