Более 3,5 млрд рублей предусмотрели на поддержку педагогов в Подмосковье в 2024 году

Более трех с половиной миллиардов рублей было предусмотрено в проекте областного бюджета на поддержку педагогов в следующем году в Подмосковье. Об этом рассказали в Мособлдуме.

Сейчас в образовательных учреждениях Подмосковья трудятся свыше 93 тысяч таких специалистов.

Отмечается, что около трех миллиардов рублей направят на ежемесячные доплаты за классное руководство. Порядка 21 миллиона рублей предусмотрели на выплаты учителям и выпускникам по результатам ЕГЭ.

Двадцать два миллиона будет направлено на выплату единовременного пособия выпускникам, которые устроились работать учителями. Шестьсот миллионов заложили на гранты учреждениям с высоким уровнем достижений.

Помимо этого, в следующем году в области продолжится реализация программы соципотеки. В 2024-м планируется вручить свидетельства как минимум 73 педагогам.