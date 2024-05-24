Более девяти тысяч одиннадцатиклассников заканчивают обучение в Кемеровской области в этом году

В Кемеровской области в текущем году выпускниками школ станут свыше девяти тысяч одиннадцатиклассников. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на региональное Минобразования.

Уточняется, что из них свыше 2,2 тыс. человек – в областном центре, около двух тысяч человек – в Новокузнецке. Кроме того, в Кузбассе в этом году свыше 32 тыс. выпускников девятых классов.

Отмечается, что у них уже стартовала пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Экзамены основного периода у одиннадцатиклассников завершатся 11 июня, у учеников девятого класса — 14 июня, после чего начнутся резервные дни.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников школы № 10 в Реутове с последним звонком. Он открывал данное учебное заведение еще 11 лет назад как и. о. губернатора Подмосковья.