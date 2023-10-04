Большая учительская неделя станет главным событием Года педагога и наставника

В России стартовала Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника. Ее мероприятия проходят со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны.

В эти дни подведут итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования, пройдет Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов.

В День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце состоятся праздничный концерт и торжественное награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов 2023 года.

Большая учительская неделя завершится Всероссийской акцией «День с педагогом и наставником».