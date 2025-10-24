Будущие управленцы из Красногорска совершили патриотический тур в Ржев

Студенты Московского областного филиала РАНХиГС совершили образовательную поездку в город воинской славы Ржев в рамках проекта «Наша земля: История города Ржев». Путешествие позволило молодым людям почтить память павших, узнать много нового и расширить образовательный кругозор.

22 октября участники посетили ключевые мемориальные объекты, начиная с Ржевского мемориала советскому солдату, где возложили цветы к 25-метровой бронзовой фигуре воина. Мемориал установлен на месте одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, унесшего жизни более 1,5 млн красноармейцев за 14 месяцев боев.

В музее «Ставка Сталина» студенты из Красногорска стали одними из первых посетителей обновленной интерактивной программы, открытой 14 октября, где познакомились с историей деревенского дома, в котором Верховный главнокомандующий провел переговоры в августе 1943 года. Экспозиция «Ржевская битва» в краеведческом музее продемонстрировала быт мирных жителей во время оккупации, а мемориальный комплекс «Парк Мира» символически объединил советское и немецкое воинские захоронения, разделенные аллеей, обозначающей линию фронта.

Поездка носила не только образовательный, но и воспитательный характер, способствуя укреплению исторической памяти и патриотических ценностей у будущих государственных служащих и управленцев. Руководство филиала выразило благодарность организаторам за возможность погружения в исторический контекст одного из главных сражений Великой Отечественной.