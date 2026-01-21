Черноголовских старшеклассников обучают реанимации с помощью умных манекенов

Уроки основ безопасности и защиты Родины в школе подмосковной Черноголовки стали напоминать тренировочную базу для медиков. Благодаря новому оборудованию, приобретенному в рамках программы «Инвестиции в Подмосковье», старшеклассники теперь отрабатывают навыки оказания первой помощи на современных интерактивных тренажерах. Это не просто учебные пособия, а высокотехнологичные симуляторы, дающие объективную оценку действиям.

Центральным элементом обновления стал тренажер-манекен взрослого человека, предназначенный для отработки сердечно-легочной реанимации. Устройство оборудовано контроллером и светодинамической панелью, которая в режиме реального времени отображает правильность и эффективность нажатий на грудную клетку и вдохов искусственного дыхания. Манекен снабжен световой и звуковой индикацией, а с помощью специального приложения с дополненной реальностью процесс обучения становится еще более наглядным.

Отдельный интерес представляет робот-тренажер младенца с функцией аспирации инородного тела. Тренажер для приема Геймлиха моделирует работу с инородным телом в ротовой полости.

Практические занятия на таком оборудовании, как отмечают педагоги, позволяют не только освоить механику действий, но и снять психологический барьер, неизбежный в реальной экстремальной ситуации.

Помимо медицинских тренажеров, школа получила целый комплекс учебных средств для курса ОБЖ. В их число вошли мультимедийная программа для подготовки водителей, макеты автомата Калашникова для сборки и разборки, базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата, а также спецодежда и приборы для отработки действий при пожаре и радиационной опасности.

Полученные навыки позволяют школьникам не просто усвоить теоретический материал, а довести до автоматизма действия, которые в критический момент могут спасти чью-то жизнь.

Отметим, что поставка оборудования стала частью госпрограммы финансирования наукоградов, направленной на развитие социальной и инновационной инфраструктуры.