Чернышенко рассказал об искажении исторических фактов в компьютерных играх

Некоторые компьютерные игры могут искажать исторические факты и создавать отрицательный образ русского человека, предупредил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время открытого урока в рамках марафона «Поделись своим знанием».

Чернышенко подчеркнул, что компьютерные игры являются мощным инструментом воздействия.

При этом такой контент достаточно сложно отследить, в отличие, например, от традиционных СМИ.

В некоторых играх искажаются исторические факты или вообще создается негативный образ россиянина. В этих случаях отрицательный герой может носить российское имя или говорить с русским акцентом.

Чернышенко посоветовал быть внимательнее к таким проявлениям.