Чернышов заявил, что все выпускники российских вузов к 2030 познакомятся с ИИ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что все выпускники российских вузов к 2030 году будут знать о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

Чернышенко отметил, что обучающиеся будут сдавать по этой теме экзамен к указанной дате.

«Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что: 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен, 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач, более 500 компаний с госучастием внедрят ИИ в свою деятельность в рамках стратегий цифровой трансформации», – сообщил Чернышенко.

По словам вице-премьера РФ, более 100 образовательных программ по теме ИИ были разработаны ведущими университетами России. Из них – 10 программ составляет курс обучения бакалавриата и 85 – магистратуры. Как отметил Чернышенко, до конца 2024 года планируется выпустить больше 15 тысяч специалистов в сфере ИИ. Еще 5,5 тысяч человек получат дополнительное образование в этой области.

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой систему, основанную на различных технологиях, таких как машинное обучение, обработка естественного языка и распознавание изображений. Особенность ИИ также заключается в способности создавать творческие работы, например, писать картины, полностью независящие от рук человека, создавать музыку и писать к ней тексты.