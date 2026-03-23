Четвертая победа и путь на региональный этап: школа №2 представит Котельники на региональном этапе «Школьной лиги»
Фото: [Администрация городского округа Котельники]
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев стал гостем муниципального этапа «Школьной лиги Московской области» по баскетболу в формате 3х3. Соревнования собрали юных спортсменов из трех школ муниципалитета.
Инициатива «Школьная лига» реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. «Школьная лига» — это губернаторский проект, который дает ребятам возможность проявить себя в спорте. В программе четыре вида спорта: футзал, баскетбол 3х3, волейбол и шахматы. В будущем планируется добавить настольный теннис и киберспорт — запрос от школьников есть.
В муниципальном этапе приняли участие школьные команды. Ученики школы №2 вновь подтвердили свой высокий уровень: они уже побеждали в футзале, волейболе и шахматах, а теперь добавили в копилку успех и в баскетболе 3х3.
В апреле именно этой школе предстоит защищать честь Котельников на региональном этапе, где соперниками станут сверстники из Луховиц.
«Желаю нашим командам удачи и яркой игры!» — напутствовал ребят Михаил Соболев.