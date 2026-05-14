«Рука в животе»: пятигорские врачи вшили конечность пациента в брюшную полость, чтобы спасти от ампутации

На мужчину упала бетонная плита, содрав кожу с руки. Чтобы спасти конечность от ампутации, хирурги Пятигорска пошли на шокирующий шаг — вшили кисть пациенту в живот. Теперь рука живёт внутри брюшной полости. Об этом сообщает «Lenta.ru»

ЧП случилось, когда на руку мужчины рухнула тяжелая бетонная плита. Травма была настолько серьезной, что кожа оказалась практически содрана, открылись сосуды, возникла угроза инфекции и некроза. Обычная пересадка кожи была невозможна.

Тогда врачи городской клинической больницы применили классический, но пугающий для непосвященных метод: они создали в животе пациента специальный «карман» и поместили туда поврежденную кисть. В брюшной полости — идеальная среда для роста новых тканей и сосудов.

Пациенту предстоит прожить с рукой в животе несколько недель. Ему уже разрешили аккуратно шевелить пальцами, чтобы разрабатывать их. После того как сформируются новые сосуды и нарастет здоровая кожа, врачи проведут обратную операцию: высвободят руку и пересадят кожу.

Сам метод вшивания конечности в живот (так называемая торакобрахиальная пластика) — не инновация, а отработанная техника в травматологии. Но для пациента и его близких это выглядит как научная фантастика. Однако альтернатива была только одна — ампутация.

