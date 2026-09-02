Четыре обновленные школы открыли двери 1 сентября в Городском округе Пушкинский

Глава округа Максим Красноцветов вместе с депутатом Госдумы Сергеем Паховым и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом побывал на торжественной линейке в Образовательном комплексе №7 в микрорайоне Клязьма. Это здание задало тон всему праздничному дню: светлые кабинеты и обновленные коридоры теперь соответствуют самым современным стандартам.



По словам Красноцветова, ремонт стен — лишь видимая часть перемен. Главная цель — дать детям возможности, которые раньше были доступны только за пределами округа. Глава подчеркнул, что качественное образование начинается с правильной среды, и теперь ребята смогут развивать знания и навыки, конкурировать на олимпиадах и реализовывать творческие проекты, не покидая родной муниципалитет.



В Пушкино свои двери после реконструкции открыла Гимназия №10, где за парты сели 600 учеников, из которых 159 — первоклассники. Почетным гостем линейки стала генеральный директор АНО «Радость моя» Инна Орлова. В своем выступлении она сделала акцент на ценности школьного братства, отметив, что школа — это не только уроки и оценки, но и огромный мир настоящей дружбы, первых побед и важных жизненных уроков. По ее словам, именно здесь закладывается характер и отношение к труду.



Помимо Клязьмы и Пушкино, капитальный ремонт завершился в двух корпусах Софринского образовательного комплекса и в Центре образования №1 в Красноармейске на улице Академика Янгеля. Во всех учреждениях появились новая мебель и оборудование, современные столовые и библиотеки, уютные классы и актовые залы.



Впереди у школьников — 34 учебные недели, олимпиады, соревнования и премьеры. Фундамент для будущих успехов был заложен именно сегодня — под звуки первого звонка в стенах обновленных школ.