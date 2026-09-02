Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали почти 300 засоров канализации
За неделю Мособлводоканал устранил 276 засоров на сетях водоотведения
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали 276 засоров на сетях водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В среднем за день сотрудники предприятия устраняли порядка 40 засоров. В большинстве случаев причиной возникновение тампонад являлось нарушение правил использования канализации жителями.
«В канализационную систему регулярно попадает бытовой мусор, который система принципиально не способна переработать: влажные салфетки и бумажные полотенца; средства личной гигиены (ватные диски, палочки); остатки кулинарного жира, которые застывают внутри труб, создавая плотные пробки; наполнитель для кошачьих туалетов и строительный мусор», - напомнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил модернизацию объектов водоснабжения в Ногинске.