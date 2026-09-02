Спас и погиб: в Крыму ищут женщину, ради которой многодетный отец пожертвовал жизнью

В Крыму 38-летний Денис Грибахо стал героем трагической истории, пишет RT . Мужчина ценой собственной жизни спас женщину, которую во время шторма унесло в море на сапборде. Все произошло на глазах его супруги — в тот день они отмечали годовщину свадьбы. Тело погибшего искали два дня, а спасенная женщина после инцидента исчезла, и теперь ее разыскивают родственники и полиция.

После обеда погода на побережье резко ухудшилась, поднялись сильный ветер и большие волны. Несмотря на это, женщина на сапборде отправилась в море. Вскоре доску начало уносить от берега, а сама она оказалась в воде. Владелец бара, находившийся на пляже, бросился на помощь. Денис быстро доплыл до тонущей, помог ей забраться обратно на сапборд и отдал свой спасательный жилет. Затем мужчина подтолкнул доску в сторону берега и, убедившись, что женщина движется к суше, начал тонуть сам.

Очевидцы рассказали, что он просто резко ушел под воду. В этот момент его жена, стоявшая на берегу, потеряла сознание. Водолазы искали тело два дня и обнаружили его в том же месте.

У Дениса остались трое детей — дочь и два сына. Спасенную женщину, которая была на пляже одна и ранее там не появлялась, сейчас ищут родные погибшего и полиция.