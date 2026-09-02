Очередные мирные инициативы Киева не имеют отношения к реальному урегулированию, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал проекты Владимира Зеленского имитацией стремления к миру и инструментом пиара. По его словам, все эти предложения — от временного перемирия до запрета на применение вооружений в Черном море — преследуют исключительно военные цели и не работают на политико-дипломатическое решение конфликта.

В беседе с RT дипломат подчеркнул, что многочисленные проекты Киева далеки от реальности. Их содержательная сторона не рассматривается всерьез, а сами документы созданы исключительно для медийного эффекта и сотрясения воздуха. По убеждению Мирошника, ни одно из этих предложений не способно приблизить политико-дипломатическое урегулирование.

Особую тревогу вызывают проекты временного прекращения огня на отдельных участках или в акватории Черного моря. Посол заявил, что такие инициативы нужны Киеву для решения сугубо военных задач. Заморозка боевых действий позволит украинской стороне провести перевооружение, подтянуть резервы и выйти на новый уровень эскалации с более выгодных позиций. Речь идет не о мире, а о передышке, чтобы начать конфликт сначала, резюмировал Мирошник.