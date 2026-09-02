В Подмосковье стартовала программа модернизации ГТС системы обводнения торфяников

В Подмосковье стартовала программа модернизации гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

На базе МОС АВС был создан Технический совет, который обследует комплексы и определяет масштаб необходимых работ. Первые такие проекты уже перешли в стадию реализации.

В конце августа был заключен госконтракт на ремонт 10 сооружений в четырех округах. Так, четыре объекта обновят в Шатуре, три — в Луховицах, два — в Орехово-Зуево, одно — в Егорьевске. В Луховицах работы уже стартовали. На остальных сооружениях они начнутся в течение месяца.

«Наша задача — последовательно пройти всю систему и сформировать программу дальнейшей модернизации», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В эксплуатации МОС АВС в общей сложности находится 76 комплексов гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников общей площадью около 73 тыс. га.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске.