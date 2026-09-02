Зуева потребовала от Козловского вернуться в США

39-летняя актриса и модель Ольга Зуева настаивает на том, чтобы 41-летний Данила Козловский вернулся в США и увиделся с дочкой, пишет KP.RU. По ее словам, последний раз артист приезжал к ребенку в феврале.

Так Зуева ответила на слухи о том, что она якобы ограничивает общение дочери с отцом. Модель вместе с девочкой живет в США.

«Что касается „ограничений в общении“: последний приезд к дочери состоялся в феврале. На мой вопрос: „Когда приедешь в следующий раз? " ответа нет до сих пор», — отметила Ольга.

Жизнь Козловского с недавних пор кардинально изменилась: в апреле 39-летняя актриса Оксана Акиньшина родила ему сына, а незадолго дот этого пара оформила официальный брак.

Накануне Зуева подала иск в московский суд на Данилу и потребовала, чтобы он выплачивал 25% от своих заработков на содержание дочери. По ее словам, последний раз деньги от Козловского поступали 4 июня, и после этого выплаты прекратились.

Сам Козловский категорически отвергает заявления бывшей возлюбленной. Артист утверждает, что всегда выполняет финансовые обязательства перед дочерью, активно поддерживает ее и старается проводить с ней максимум свободного времени, несмотря на расстояние.

Ранее блогер Мария Погребняк раскритиковала Данилу Козловского за отказ платить алименты дочери.