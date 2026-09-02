Первый этап реконструкции канализационного коллектора «Заветы Ильича» стартовал в Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Коллектор обслуживает 722 многоквартирных дома и более 124 тыс. жителей. Через него проходит свыше 43 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Объект обновят в рамках госпрограммы

В рамках модернизации запланирована перекладка порядка 6 км трубопровода с увеличением диаметра с 800 до 1 000 мм. Это позволит повысить пропускную способность, снизить нагрузку на действующую систему и создать резерв мощности для подключения новых объектов. Первый этап работ начался на участке от КНС № 27 до реки Серебрянки. Завершить работы планируется до конца 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске.