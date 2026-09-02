Сова, дракон и формульный болид: названы самые малоизвестные японские суперкары

Японские суперкары — это не только Nissan GT-R и Lexus LFA. За пределами широкой известности остались модели, которые поражают воображение не меньше, а иногда и больше. Электрический гиперкар с мощностью почти в 2000 сил, формульный болид для дорог общего пользования, среднемоторное купе с мотором от Skyline и даже суперкар, названный в честь восьмиголового дракона. У каждой из этих машин своя уникальная судьба: одни пошли в ограниченную серию, другие так и остались прототипами, пишет Авто Mail .

Начнем с главного сюрприза — Aspark Owl. Название переводится как «сова», но этот электрический гиперкар не имеет ничего общего с ночной птицей. Четыре мотора, по одному на каждое колесо, выдают ошеломительные 1953 л.с. и 1920 Нм. Разгон до сотни занимает 1,78 секунды, до 200 км/ч — 4,76 секунды, а максимальная скорость достигает 413 км/ч. Углепластиковый монокок, активная аэродинамика, регулируемый дорожный просвет и карбон-керамические тормоза с 10-поршневыми передними суппортами. При этом аккумулятор емкостью 69 кВт·ч обеспечивает всего 250 км автономного хода. Тираж — 50 экземпляров.

Yamaha OX99−11 — это попытка создать дорожный болид Формулы-1. В начале девяностых инженеры Ypsilon Technology разработали машину с тандемным расположением кресел, как в гоночных прототипах. Атмосферный V12 объемом 3,5 литра выдавал 400 л.с. при 10000 об/мин. Однако проект пришелся на экономический кризис в Японии, сборка резко подорожала, и удалось построить лишь три прототипа.

Tommykaira ZZII должна была стать развитием ретро-родстера ZZ и даже участвовать в «24 часах Ле-Мана». Главная фишка — рядная «шестерка» RB26DETT от Nissan Skyline GT-R, увеличенная до 2,7 литра и выдающая свыше 550 л.с. Полный привод и среднемоторная компоновка обещали феноменальные повадки. Но компания не потянула финансирование, и проект остановился на единственном прототипе.

Mitsuoka Orochi — самый необычный японский суперкар. Названный в честь восьмиголового дракона Yamata no Orochi, он получил соответствующий дизайн: рельефные поверхности и агрессивная пластика напоминают тело фантастического монстра. Под капотом — V6 от минивэна Toyota Sienna мощностью 233 л.с., что для суперкара скромно. Зато выпущено всего 400 экземпляров.

Гоночная команда SARD в девяностых создала MC8-R для категории GT1 на базе среднемоторного MR2. Четырехлитровый V8 с двумя турбинами выдавал свыше 600 л.с. Успеха не случилось: машина оказалась ненадежной и уступала McLaren F1 GTR и Ferrari F40 LM. В память о гонках остались два омологационных дорожных автомобиля — белый и черный, с дефорсированным мотором и измененным кузовом.