«Дорогая моя столица»: Ирина Винер представила гала-концерт со звездами эстрады ко Дню Москвы

Дворец Ирины Винер 13 сентября превратится в эпицентр праздничного действа. Здесь пройдет грандиозный гала-концерт «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», приуроченный к 879-й годовщине города. Живой звук в сопровождении выступлений чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы — это шоу обещает стать одним из центральных событий Дня города. Музыка встретится со спортом, хореографией и сценическим искусством, а каждая песня о Москве обретет зримую форму в акробатических номерах. Информационным партнером проекта выступит «Русское Радио».

Сцена объединит народных артистов России — Филиппа Киркорова, Надежду Бабкину, Ларису Долину, Дмитрия Маликова, заслуженную артистку РФ Елену Север, а также Алексея Чумакова, Дениса Клявера, Александра Шоуа, группу «Земляне», Габриэля, Виктора Спорышева, Николая Землянского, Леонида Овруцкого и других. Под их аккомпанемент на ковер выйдут именитые спортсменки: олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, серебряный призер Игр Алиса Тищенко, чемпионка мира Лала Крамаренко, абсолютная чемпионка России и победитель Игр стран БРИКС Анна Попова. В программе также задействованы коллективы по чирлидингу и брейкингу, артисты ГРАНД Театра и чемпионы мира по бальным танцам.

Зрители услышат хиты, без которых невозможно представить музыкальный портрет столицы: «Я шагаю по Москве», «Лучший город Земли», «Москва златоглавая», «Александра», «Чистые пруды», «Московские окна» и «Дорогие мои москвичи». Каждая из этих композиций станет основой для уникальных хореографических и акробатических постановок, где музыка обретает зримую форму.

Главный режиссер, Герой Труда России, заслуженный тренер страны Ирина Винер подчеркнула особое значение события. По ее словам, Москва развивается невероятными темпами, становится все более современной и комфортной, и День рождения столицы заслуживает масштабного праздника с живой музыкой, спортом и выдающимися артистами. Она отметила, что Дворец Ирины Винер уже стал архитектурной и спортивной визитной карточкой города, где воспитывают новое поколение спортсменок и создают проекты для развития детей. Приглашение на вечер получили все желающие — от мала до велика.

Гала-концерт станет первым совместным проектом Дворца Ирины Винер и медиахолдинга «Русская Медиагруппа». Это сотрудничество объединит спорт, культуру и музыку, усилив масштаб праздника. Традиционно почетными гостями станут участники СВО и члены их семей, малоимущие и многодетные семьи, воспитанники Пансиона Минобороны, кадетских корпусов и Суворовского училища, сотрудники МЧС и Росгвардии, а также военнослужащие, проходящие лечение в госпиталях. В программе запланировано два отделения с антрактом.