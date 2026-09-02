Около 40% предложений от жителей Подмосковья в Народную программу связаны с благоустройством

Перспективы развития сферы благоустройства обсудили на круглом столе, организованном партией «Единая Россия» в Вишняковском лесопарке Балашихи. В мероприятии приняли участие ветераны, общественники, предприниматели, представители культурных и спортивных учреждений, активные жители.

Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов напомнил, что 22 августа в Москве была принята новая народная программа. В Мытищах утвердили ее региональную часть. В нее вошло более 920 тыс. наказов жителей.

«Около 40% всех инициатив касаются именно благоустройства – парков, скверов, дворов, пешеходных зон и мест отдыха. Люди хотят видеть свои города уютными, современными и безопасными, и наша задача – превратить каждый такой запрос в реальный проект», – сказал Брынцалов.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что в округе реализовано и продолжает реализовываться большое количество проектов благоустройства. Это, в том числе, более 20 парков.

«У нас благоустроено большое количество скверов. И самое главное, что все эти программы синхронизируются на дворовые территории. В итоге создается бесшовная городская среда, которая не только комфортна нашим жителям с точки зрения передвижений, но и становится центром притяжения для огромного количества городских сообществ», – сказал он.

Участники круглого стола озвучили инициативы, которые будут проработаны для включения в планы благоустройства города на ближайшие годы. Это разработка комплексной программы развития территории усадьбы Пехра-Яковлевское, где планируется создать лыжную трассу.

«Если все сложится, то до конца этого года усадьба будет передана в муниципальную собственность. И после этого можно будет благоустраивать и восстанавливать ее территорию», - отметил Юров.

Также был поддержан ряд идей, касающихся развития Вишняковского лесопарка — создание маунтинбайк-парка и проведение театрального фестиваля. Кроме того, были одобрены предложения о создании Аллеи памяти участников СВО вдоль проспекта Ленина, благоустройства воинских захоронений Дятловского и Новского кладбищ, создания памятника «Детям войны» в Железнодорожном. По просьбе жителей в планы включат благоустройство сквера вблизи Академии РВСН в микрорайоне Южный, бульвара Нестерова в микрорайоне Авиаторов, детской площадки в микрорайоне Новый Милет, а также дворов.

В рамках мероприятия участники встречи осмотрели ряд объектов, где уже проведены или ведутся работы по благоустройству. Это детская спортивно-игровая площадка в Железнодорожном, сквер в Павлино, сам Вишняковский лесопарк.

Брынцалов добавил, что в 2026 году в Подмосковье планируется благоустроить более 70 общественных пространств и 425 дворов. За последние пять лет в регионе реконструировали более 3,3 тыс. таких объектов.