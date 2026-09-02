«Медведка» уходит под землю: российский робот-крот пророет тоннель прямо под врагом

Российские инженеры создали машину, которая буквально прогрызает землю под носом у противника — новый боевой комплекс «Медведка» способен зарываться вглубь и прокладывать скрытые ходы, оставляя врага в неведении, что творится у него под ногами. Об этом сообщает РИА Новости.

В учебном центре инженерной бригады группировки войск «Север» разработали уникальный комплекс на основе наземного робототехнического средства «Импульс». Новинку назвали «Медведкой» — и она действительно роет, как зверь. В ее конструкцию встроена мини-экскаваторная установка, расположенная прямо под корпусом робота.

Принцип работы, как пояснил сапер с позывным Чек, выглядит почти фантастически. Машина заезжает в уже начатый тоннель, выгребает грунт перед собой, ссыпает его в специальный приемный бункер — и тут же подъезжает второй экземпляр НРТК, который забирает породу и вывозит наружу. Получается конвейер под землей: один копает, второй вывозит. А подвозить песок, гравий и прочие материалы, по словам Чека, может еще один роботизированный агрегат — комплекс «Самосвал».



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