Похудеть за 7 дней: врач развенчал главный миф о быстром похудении

Стремительное похудение за неделю — одна из самых стойких иллюзий в мире диетологии. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов поставил точку в этом вопросе: организм физически неспособен избавиться от жировых запасов за семь дней. Об этом со ссылкой на блог эксперта пишет aif.ru .

В своем Telegram-канале специалист разъяснил механизм работы так называемых экспресс-диет. Любые жесткие ограничения, обещающие минус пять и более килограммов за короткий срок, построены на одном принципе — агрессивном выведении воды из организма. Это дает быстрый, но крайне обманчивый результат на весах.

«За семь дней можно только слить воду, а скинуть жир никак не получится», — отметил эксперт.

По его словам, жировая ткань разрушается по совершенно иным биохимическим законам, и этот процесс невозможно ускорить до семи дней без вреда для здоровья. Реальный прогресс в снижении веса измеряется неделями и месяцами, а не днями. Эксперт призывает не поддаваться маркетинговым уловкам и относиться к своему организму без иллюзий: истинное преображение требует терпения и системного подхода.

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