Стало известно о штрафах Загитовой за нарушение ПДД

24-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вновь привлекла внимание — на этот раз из-за неоплаченных автомобильных штрафов, сообщил Super. По данным журнала, у фигуристки накопилась задолженность в размере ₽24 562. Чаще всего спортсменку штрафовали за превышение скорости и нарушение правил парковки.

Стоит отметить, что Загитова известна своей любовью к дорогим автомобилям. 15 августа 2025 года она купила BMW M4 2022 года выпуска с двигателем мощностью 509 лошадиных сил. Стоимость машины оценивается примерно в ₽10 млн. Изначально автомобиль был черным, но фигуристка сразу после покупки оклеила кузов золотистой пленкой.

Однако, как отмечает «Чемпионат», стильная машина не избавила Алину от проблем с законом: за январь–ноябрь 2024 года на автомобилях Загитовой зарегистрировали 197 нарушений ПДД — 175 на Porsche Macan и 22 на BMW X6.

С марта 2019 года по ноябрь 2024-го за двумя машинами фигуристки числились 554 нарушения на сумму ₽497 тысяч. Из них 401 случай — превышение скорости, 65 — нарушение требований знаков или разметки, 18 — неправильная парковка. Пять раз Загитова проезжала на красный свет. В среднем получилось больше сотни штрафов в год.

Ранее Алина Загитова выложила отфотошопленное изображение арены в Казани.