Четыре представителя Подмосковья получили приглашения на стажировки в рамках проекта «Профразвитие»

Четыре представителя Подмосковья получили приглашения на стажировки в рамках первого сезона проекта «Профразвитие». По количеству победителей область вошла в число лидеров.

Жительница Подмосковья Валерия Смирнова из МГУ была отобрана на позицию видео-монтажера в АНО «Корпоративная сетевая академия». Даниил Манухин (ТВГУ), Светлана Концевая (МГИК) и Анна Соболева (ГСГУ) — на позиции вожатых в ВДЦ «Океан».

В общей сложности в проекте участвовали 30 тысяч человек, в том числе более 830 из Подмосковья. Также были представлены 244 стажировки от сотни работодателей-партнеров.

Работодатели рассмотрели семь тысяч претендентов и провели более 800 собеседований. В результате были отобраны кандидаты, которым направили полторы сотни приглашений на стажировки. Они пройдут с декабря по март.