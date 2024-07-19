Четыре школы и три детсада откроют в Одинцово к 1 сентября

Открытие четырех школ и трех детских садов планируется в Одинцово к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Так, близится к завершению строительство школы на 550 мест в Немчиновке. Степень готовности объекта составляет 99%. Здесь уже проводят благоустройство. Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий месяц.

Еще одна школа на такое же количество учеников откроется в Горках-2. Строительная готовность объекта составляет 93%. В здании продолжается чистовая отделка помещений. Также устанавливают новые лифты и проводят инженерные коммуникации.

Третья школа откроется на территории жилого комплекса «Одинцово-1». Она рассчитана на 1160 мест. Помимо этого, завершено строительство школы «Надежда» на двести мест.

Новые садики откроются в жилых комплексах «Семейный» и «Одинцово-1». Два из них рассчитаны на 130 мест каждый. Третий — на шестьдесят воспитанников.