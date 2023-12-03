Дагестанским школьникам приходится учиться в строительных вагонах

Школьники из села Советское Республики Дагестан вынуждены посещать уроки в строительных вагонах. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Уточняется, что причиной такого положения дел является опасность нахождения в здании школы из-за обваливающегося потолка и протекающей крыши.

Добавляется, что эта школа в поселке была построена почти 60 лет назад. Вопрос о строительстве новой школы стоит уже семь лет.

Отмечается, что в строительных вагонах учителя и дети мерзнут в холодное время и изнывают от жары летом.