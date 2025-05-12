День открытых дверей пройдет в колледже «Логос» в Калужской области

День открытых дверей пройдет 16 мая в техническом колледже «Логос» в Калужской области. В учреждении будут реализованы программы проекта «Профессионалитет».

В рамках Дня открытых дверей пройдут встречи с преподавателями колледжа, показ фильма об учреждении, презентации образовательных программ, а также экскурсия в Свято-Пафнутиев Боровский монастырь — при нем 1 сентября начнется обучение студентов.

Прием заявлений на учебу в колледже будет проходить с 1 июня по 25 августа. На первый курс в новом учебном году планируется набрать 90 человек. Обучение будет бесплатным. Набор откроют по шести направлениям: «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов», «Радиотехнические информационные системы», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Особое внимание будут уделять практике.

Посмотреть фильм о колледже можно по ссылке. Подробная программа о проекте «Профессионалитет» доступна здесь.