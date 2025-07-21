День пожарной безопасности в Кашире: встреча с героями округа

17 июля в парке «Кашира-2» состоялось мероприятие, посвященное Дню Государственного пожарного надзора и юбилею Министерства по чрезвычайным ситуациям (35 лет). В мероприятии приняли участие воспитанники Центра дополнительного образования.

Сотрудники надзорного органа и профилактической службы городского округа Кашира, вместе с коллегами из территориального управления «Мособлпожспас», пожарной части № 220 и представителями ГИБДД ОМВД России по Кашире, провели для детей инструктаж по мерам пожарной безопасности в домашних условиях. Они подчеркнули опасность игр с огнем и рассказали о потенциальных последствиях, а также распространяли информационные буклеты.

В рамках мероприятия юным зрителям была представлена специализированная техника, используемая пожарными для тушения возгораний, транспорт спасателей и машина ГИБДД. Дети с большим интересом наблюдали за демонстрацией работы пожарной техники, узнавая о ее назначении и возможностях.

Особым сюрпризом для школьников стала возможность примерить боевую одежду пожарного – важный элемент защиты от огня и дыма. С воодушевлением дети примеряли каски, куртки и брюки, ощутив себя настоящими героями-спасателями.

Кроме того, ребята попробовали поработать с пожарным рукавом — задача оказалась не такой простой, как могло показаться на первый взгляд! Под руководством опытных пожарных они освоили правильную технику удержания рукава и управления струей воды. Этот практический опыт не только подарил яркие впечатления, но и помог понять значимость работы пожарных и усвоить правила поведения при возникновении пожара.

Встреча вызвала у юных жителей Каширы массу позитивных эмоций и предоставила прекрасную возможность ближе познакомиться с профессией спасателя, а также закрепить знания о необходимости соблюдения правил безопасности.