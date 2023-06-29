Депутат Чаплин объяснил важность уроков по «Основам безопасности и защиты Родины»

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, введение в школах уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» вместо ОБЖ будет полезно, поскольку время сейчас диктует новые вызовы, а учебники по ОБЖ уже устарели. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что включение начальной военной подготовки в данный предмет позволит мальчикам узнать подробнее об основах службы в армии или силовых структурах, а девочкам узнать о работе медиков.

Парламентарий также счел важным приглашение на уроки по данному предмету бойцов спецоперации.