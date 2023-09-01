Депутат Гимбатов заявил о наличии QR-кодов с дополнительной информацией в новых учебниках по истории
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По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Гимбатова, в новых учебниках по истории России имеются QR-коды с дополнительными сведениями. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что многие главы расширены интересной информацией.
По мнению парламентария, в первую очередь всегда важно, чтобы интерес к истории страны ребенку прививали родители, рассказывая истории своей семьи.