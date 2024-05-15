Депутат Горячева пояснила отсутствие влияния на выпускников отмены понятия «бакалавр»

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, отмена понятия «бакалавр» не окажет влияния на тех, кто ранее получил диплом с такой степенью, поскольку на рынке труда будут востребованы все. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что новая система высшего образования не будет девальвировать старую, ее дипломы и не обнуляет наличие предыдущих знаний, полученных студентами во время их обучения.

По мнению парламентария, при новой системе будет не так важно, как называется специалист, поскольку в условиях нехватки кадров ключевым являются навыки сотрудника и его готовность быстро адаптироваться на новом рабочем месте.

Она добавила, что переход будет плавным, безболезненным.

Напомним, что вчера в Минобрнауки России заявили, что со следующего года в отечественных вузах не будет понятия «бакалавр», а магистратура претерпит значительные изменения.