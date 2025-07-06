Депутат Госдумы Полякова проверила, как достраивают в Подольске пристройку к школе

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алла Полякова проконтролировала ход работ по достройке пристройки к школе N 29 имени Петра Забродина в Подольске, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что депутат совершила визит в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Степень готовности пристройки в настоящее время составляет более 80%. По завершению работ появится 200 дополнительных мест для школьников.

По информации администрации, возведение всех строительных конструкций завершено. Также смонтированы инженерные коммуникации. Квалифицированные специалисты занимаются отделочными работами внутренних помещений, благоустраивают прилегающую территорию.

В администрации сообщили, что в новой части здания школы появится современная образовательная инфраструктура. В приоритете — обустройство спортивных объектов. Специалисты обустроят полноформатный спортзал. Для девочек и мальчиков оборудуют отдельные блоки раздевалок и душевых. В здании также появятся специализированные кабинеты для обучения биологии и физики, отдельные функциональные зоны, комфортабельный читальный зал, современная IT-зона.

Строительные работы и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 1 сентября 2025 года. Объект находится на контроле. При разработке проекта были учтены требуемые нормы.

Ранее сообщалось, что новый детский сад на 160 мест откроется в Подольске.