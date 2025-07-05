Новый детский сад на 160 мест откроется в Подольске

В Подольске завершено строительство современного детского сада на 160 мест в жилом комплексе «Каскад Парк». Учреждение полностью соответствует актуальным стандартам дошкольного образования и готовится к открытию 1 сентября.

Новый детский сад оснащен всем необходимым для комфортного пребывания детей: просторными учебными и игровыми классами, спальнями, столовой с собственной кухней. Особое внимание уделено развивающей инфраструктуре — в здании оборудованы кабинеты логопеда и психолога, актовый и спортивный залы.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что новый сад станет частью формирующегося образовательного кластера. В прошлом году рядом открылась школа на 350 мест, которую посещают дети из ЖК и близлежащих населенных пунктов — деревень Поливаново и Чулпаново.

«С 1 сентября детский сад распахнет свои двери для 160 малышей», — отметил глава округа.

Территория дошкольного учреждения благоустраивается — здесь появятся современные игровые и спортивные площадки. Медицинский кабинет и пищеблок соответствуют всем санитарным требованиям. Застройщик завершает оснащение сада мебелью и оборудованием.

Этот проект продолжает программу развития социальной инфраструктуры Подольска.

Ранее сообщалось, что в Химках пройдет капремонт детского сада в Сходне.