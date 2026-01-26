Депутат Госдумы поздравил студентов РАНХиГС в Красногорске с Днем студента

В преддверии Дня студента филиал РАНХиГС в Красногорске посетил депутат Госдумы Сергей Колунов. Встреча с учащимися и преподавательским составом, где обучается около 1900 человек, была посвящена не только поздравлениям, но и обсуждению практических аспектов будущего трудоустройства и качества образования.

Ключевой темой разговора стала важность практической составляющей в обучении. Парламентарий отметил, что в Госдуме ведется работа по совершенствованию механизма целевого набора и развитию института наставничества. Эти законодательные инициативы, по его словам, призваны решить две задачи: обеспечить выпускникам трудоустройство и помочь экономике преодолеть кадровый дефицит.

Практическая польза для студентов заключается в понимании конкретных государственных инструментов, которые могут помочь в построении карьеры.

В ходе мероприятия были отмечены заслуги педагогов и студентов. Благодарственные письма Госдумы «За вклад в образование и добросовестный труд» получили три преподавателя. Такой же награды «За активную гражданскую позицию» удостоились студенты Полина Журавлева, Саркис Джулфаян и Александр Кузнецов.

Обращаясь к молодежи, депутат пожелал им накапливать положительный опыт и смело реализовывать планы.

«Когда ты — студент, ты можешь мечтать. Я помню это время. У школьника еще не сформированы мечты, а вот студент уже начинает задумывается о себе и о своем месте в жизни. Хочу пожелать вам, чтобы каждый год, каждый день, который вы проживаете, шел в вашу копилку положительного опыта и знаний», — обратился к слушателям академии депутат.

Креативным итогом встречи стала договоренность о будущей лекции Сергея Колунова, на которой он пообещал поделиться личным опытом применения теоретических знаний в реальной законотворческой работе. Подобные встречи трансформируют абстрактное понятие «госслужба» в набор конкретных карьерных возможностей и личных историй успеха.