В Госдуме сравнили оценку поведения школьников с советской системой

Инициативу по выставлению оценок за поведение в школах оценил Депутат Госдумы Алексей Говырин. Об этом также сообщил ТАСС , цитируя парламентария.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин прокомментировал идею выставлять оценки за поведение в школах. По его мнению, такая практика носит воспитательный характер и помогает дисциплинировать учащихся.

Парламентарий отметил, что оценка за поведение дает родителям дополнительную информацию о том, как ребенок ведет себя в коллективе, общается с учителями и сверстниками. Это позволяет своевременно корректировать воспитательный процесс и при необходимости оказывать поддержку.

Говырин напомнил, что в советской системе образования одновременно с поведением оценивалось и прилежание учеников. Такая оценка показывала, насколько ответственно ребенок относится к своим учебным обязанностям, независимо от академических результатов.

