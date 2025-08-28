В Госдуме сравнили оценку поведения школьников с советской системой
Депутат Говырин: Оценки за поведение вводятся не для наказания, а для воспитания
Фото: [freepik.com]
Инициативу по выставлению оценок за поведение в школах оценил Депутат Госдумы Алексей Говырин. Об этом также сообщил ТАСС, цитируя парламентария.
Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин прокомментировал идею выставлять оценки за поведение в школах. По его мнению, такая практика носит воспитательный характер и помогает дисциплинировать учащихся.
Парламентарий отметил, что оценка за поведение дает родителям дополнительную информацию о том, как ребенок ведет себя в коллективе, общается с учителями и сверстниками. Это позволяет своевременно корректировать воспитательный процесс и при необходимости оказывать поддержку.
Говырин напомнил, что в советской системе образования одновременно с поведением оценивалось и прилежание учеников. Такая оценка показывала, насколько ответственно ребенок относится к своим учебным обязанностям, независимо от академических результатов.
