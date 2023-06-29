Депутат Хинштейн назвал преимущества «Рувики» перед «Википедией»

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по информполитике, информтехнологиям и связи Александра Хинштейна, у аналога сайта «Рувики» имеется большое будущее. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что принцип публикаций материалов на данной платформе будет следующим: автором может стать обычный пользователь, тем не менее верифицировать материалы будут только профессионалы.

По мнению парламентария, российский аналог «Википедии» делает акцент на качестве, а не на скорости.