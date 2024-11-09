Депутат Иванов назвал пути потворствования педагогами учителя буллингу школьников

Буллинг в школе является проблемой, с которой сталкиваются учебные заведения по всему миру. Причины этого явления могут быть самыми разными, тем не менее одна из них нередко упускается из виду - роль учителя. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал, как педагог может заметить и остановить это. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в ряде случаев, стараясь подтолкнуть учеников к успехам, педагоги могут неосознанно подстегнуть буллинг, особенно если их методы включают выделение одних детей на фоне других, то есть они выстраивают внутри класса некую конкурентную среду.

Парламентарий добавил, что система образования и подходы к обучению должны соответствовать времени. Так, мир меняется, и дети нового поколения сильно отличаются от своих предшественников. Старые методы преподавания могут быть не только неэффективными, а даже вредными.

По его мнению, священник и психолог могут невооруженным глазом увидеть атмосферу и в учительском коллективе, и в атмосфере школьного класса. Таким образом, борьбу с буллингом следует начинать с педагогов.

Ранее он заявил, что беседы со священниками дадут возможность детям-агрессорам развить эмпатию.