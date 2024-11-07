Депутат Иванов считает, что беседы со священниками дадут возможность детям-агрессорам развить эмпатию

Буллинг в школах остается серьезной проблемой, которая может глубоко травмировать психику детей. Учителя часто становятся заложниками ситуаций. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил привлекать для решения данного вопроса священников. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Иванова, беседы со священнослужителями дадут возможность детям понять разницу между добром и злом, осознать важность доброжелательных отношений и развить эмпатию.

По мнению брянского парламентария, доверие к священнику может быть выше, чем к психологу или учителю, поскольку ребенок может видеть в нем наставника и доверенного человека. Тем не менее для борьбы с буллингом необходим комплексный подход, который включает работу и родителей, и учителей, и психологов.

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