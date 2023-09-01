Депутат Кастюкевич раскрыл способы обучения Украиной детей из новых регионов РФ истории
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По словам депутата нижней палаты парламента Игоря Костюкевича, дети из новых регионов нашей страны недостаточно знают настоящую историю. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что отдельные школьники после уроков дома уточняли правдивость истории у родителей, однако данных ситуаций весьма мало.
По мнению парламентария, школьникам ничего не было известно о блокаде Ленинграда.
Он подчеркнул, что теперь имеется шанс перевоспитать и сделать все, чтобы все было правдой.