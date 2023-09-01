По словам депутата нижней палаты парламента Игоря Костюкевича, дети из новых регионов нашей страны недостаточно знают настоящую историю. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что отдельные школьники после уроков дома уточняли правдивость истории у родителей, однако данных ситуаций весьма мало.

По мнению парламентария, школьникам ничего не было известно о блокаде Ленинграда.

Он подчеркнул, что теперь имеется шанс перевоспитать и сделать все, чтобы все было правдой.