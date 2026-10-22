Депутат Мособлдумы оценил обновленные пространства в школах Челюскинского и Кудринки

Учебные заведения в Челюскинском и Кудринке заметно изменились к лучшему. В Челюскинской школе кардинально преобразились актовый зал, школьная столовая и центральная входная группа. В свою очередь, в Образовательном комплексе № 7 в микрорайоне Кудринка строители полностью обновили спортивный зал с раздевалками, а также технические блоки столовой и овощехранилища.



Результаты проведенных работ 22 октября лично оценил депутат Московской областной думы Михаил Ждан. Парламентарий обратил внимание на то, что обновленные помещения стали максимально удобными и современными для детей и педагогического коллектива.



Стоит отметить, что обновление этих объектов — часть большой работы. В текущем году жители и активисты Городского округа Пушкинский выдвинули десять социальных проектов, получивших областную поддержку. Большинство из них уже воплощено в жизнь, а оставшиеся находятся на финальном этапе. Помимо школы в Кудринке и Челюскинском, рабочие полностью отремонтировали входную группу библиотеки № 1 и крыльцо Образовательного центра № 2 в Ивантеевке.



Механизм инициативного бюджетирования наглядно показывает эффективность диалога между гражданами и властью. Когда идея горожан получает одобрение областного депутата и успешно проходит конкурс, на ее реализацию выделяются субсидии. Михаил Ждан подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря слаженной командной работе с администрацией округа и главой Пушкинского Максимом Красноцветовым, благодаря чему в районе удается воплощать самые востребованные жителями идеи.