40-летняя Лиза Боярская появилась на премьере фильма «Морозко», где сыграла ведьму

kino.mail: Лиза Боярская представила фильм «Морозко» в кинотеатре «Октябрь»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Морозко». Главную роль в картине исполнила 40-летняя актриса Елизавета Боярская, сообщает Кино Mail.

Артистка представила киноленту лично и поделилась впечатлениями от работы над образом. В новой экранизации известной сказки Боярская сыграла ведьму — персонажа сложного и неоднозначного.

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала яркий красный жилет и брюки. Волосы Елизавета уложила локонами, а макияж сделала естественным. Образ получился выразительным и современным.

Боярская рассказала, что играть отрицательных героев ей интересно. По ее словам, такие роли дают больше свободы и требуют особой внутренней работы.

«Моя героиня в конце фильма не становится доброй. Она просто завидует своему брату, которого очень любят люди», — отметила артистка.

Морозко, считает Боярская, ее героиня воспринимает как слабого и мягкого персонажа.

Основная тема фильма — дружба, любовь и справедливость. Несмотря на наличие темных сил, в финале торжествуют добрые начала. Премьера собрала немало гостей, а сама лента обещает стать заметным событием в российском кинематографе.

Ранее сообщалось, что 61-летняя актриса Сара Джессика Паркер появилась на премьере с сыном и мужем.

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