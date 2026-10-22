Заявление Владимира Зеленского об истории Украины вызывает смех у тех, кто знает историю. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ранее Зеленский в разговоре с блогером Стивеном Бартлеттом заявил, что Украина является наследницей Киевской Руси — государства, которое было хорошо известно в Европе и обладало развитой цивилизацией. По его словам, Россия как государство появилась значительно позже. Асафов назвал такие домыслы анекдотом. Он напомнил: попытки приватизировать общую историю предпринимались неоднократно. И полет украинской мысли разнообразен — от Черного моря до древних египтян, которые якобы произошли от украинцев. Политическая цель утвердить существование Украины в веках противоречит всем историческим данным, кроме маргинальных и абсурдных.

Депутат также объяснил, что такая позиция транслируется, несмотря на смех историков. Эти домыслы будут использоваться пропагандистами, поскольку стали частью идеологии. Асафов подчеркнул: это попытка переписать историю и перевернуть историческую правду. И Зеленский продолжает ряд деятелей, которые стояли на тех же позициях отрицания России — Бандера, Петлюра, Мазепа. Все они закончили плохо.

Ранее стало известно, что Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам.