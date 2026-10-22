«Восстанавливалась очень долго»: экс-звезда Comedy Woman Сысоева рассказала, зачем сделала операцию на грудь

В интервью блогеру Иде Галич в проекте «Есть вопросики» артистка призналась, что лечь под нож есть порекомендовал пластический хирург. Это произошло после того, как у нее обнаружили новообразование, которое необходимо было удалить.

«По размерам она не увеличилась. Просто стала ярче, пышнее, ей придали форму», — поделилась подробностями Надежда.

Операция стала не стремлением к красоте, а медицинской необходимостью. Сысоева призналась, что всегда с опаской относилась к маммопластике, но в этой ситуации выбора не оставалось. Реабилитация оказалась сложной, однако актрису поддерживали подруги, особенно Лиза Морозова.

«Я восстанавливалась очень долго после наркоза, после корсета, я не могла ничего делать», — рассказала актриса.

Когда результат стал радовать Сысоеву, она успокоилась. Знакомые, по ее мнению, начали смотреть на нее другими глазами.

Надежда благодарна врачам за то, что проблему обнаружили и устранили вовремя. Сейчас она чувствует себя лучше и делится пережитым опытом с поклонниками.

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