Подмосковным фермерским хозяйствам передали более 3 тыс. га государственной сельхозземли

По итогам трех кварталов 2026 года крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ) Подмосковья были предоставлены более 3 тыс. га сельскохозяйственной земли из состава земель, которые принадлежат Московской области и государственная собственность на которые не разграничена. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Предоставление земель сельскохозяйственного назначения подмосковным крестьянским (фермерским) хозяйствам имеет важное значение для развития регионального агропромышленного комплекса. Получение земли на льготных условиях позволяет фермерам создавать новые хозяйства, расширять действующие производства и, что особенно ценно, вводить в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки. Эта работа имеет благоприятные социально-экономические последствия: способствует расширению ассортимента продукции и повышению ее доступности для жителей Подмосковья, а также созданию дополнительных рабочих мест», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Фермерским хозяйствам передали в аренду 148 участков, расположенных в 27 городских и муниципальных округах Подмосковья, в том числе Чехове, Щелкове, Подольске, Дмитровском, Домодедове и других.

Так, крестьянское (фермерское) хозяйство, занимающееся разведением коз и овец в Рузском округе, планирует использовать 10 га земли для выращивания зерновых культур и строительства кормохранилища. На ферме содержится около 100 животных: овцы цигайской и остфризской пород, а также козы зааненской и альпийской пород. Земля необходима хозяйству для выращивания кормов для животных.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду на срок до пяти лет. По истечении трех лет с момента заключения договора аренды, при условии использования земельного участка по целевому назначению, арендатор получает право оформить его в собственность.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг.

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