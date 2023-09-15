Депутат Нилов считает недопустимой продажу за несколько тысяч рублей атласов с новыми территориями РФ

В Ярославле родители возмутились трудностями при покупке атласа по географии. Мама одного из школьников показала фото чека со стоимостью такого атласа в четыре тысячи рублей. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, цена на атласы реально завышена. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.