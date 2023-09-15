Депутат Нилов считает недопустимой продажу за несколько тысяч рублей атласов с новыми территориями РФ
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
В Ярославле родители возмутились трудностями при покупке атласа по географии. Мама одного из школьников показала фото чека со стоимостью такого атласа в четыре тысячи рублей. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, цена на атласы реально завышена. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что продавцы вполне могут спекулировать на огромном спросе покупателей.
По мнению парламентария, данную ситуацию следует отрегулировать соответствующим ведомствам, отвечающим за образовательный процесс. В крайнем случае, к делу нужно подключить ФАС России.