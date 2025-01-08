Депутат Пилипенко назвала число бюджетных мест в вузах в 2024 году

По словам депутата нижней палаты парламента Ольги Пилипенко, бюджетных мест в вузах достаточно, чтобы все желающие могли поступить и получить высшее образование. Так, в минувшем году было выделено наибольшее за последние 70–80 лет число бюджетных мест: 60% выпускников школ имели возможность поступить в вуз. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что в процентном соотношении к выпускникам школ планируется сохранять 60%.

Напомним, что с 1 сентября наступившего года отечественные вузы перейдут на обновленную систему высшего образования. К этому времени Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Ранее сообщалось, что в Московском областном медколледже в 2025 году появится больше бюджетных мест.